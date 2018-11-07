ФСБ предотвратила несколько терактов во время ЧМ-2018

Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что службе удалось предотвратить несколько терактов во время ЧМ-2018 в России.Террористы планировали атаковать болельщиков через беспилотники. По словам Бортникова, было раскрыто сразу семь группировок, которые хотели совершить атаки на иностранных болельщиков. Кроме того, по словам главы ФСБ, такие попытки были предприняты не только во время чемпионата мира, но и во время проведения других массовых мероприятий в стране.