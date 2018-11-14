РФС выплатил сборной России 8 млн долларов в качестве премиальных за ЧМ-2018

Российский футбольный союз выплатил 8 миллионов долларов в качестве премиальных за выступление сборной на ЧМ-2018 игрокам, а также членам тренерского и административного штаба. Размеры выплат определял тренерский штаб совместно с командой.На домашнем чемпионате мира сборная России дошла до четвертьфинала, где проиграла в серии пенальти национальной команде Хорватии (2:2, 3:4). На групповом этапе россияне обыграли Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1), но проиграли Уругваю (0:3). В 1/8 финала команда Станислава Черчесова выиграла по пенальти у Испании (1:1, 4:3).