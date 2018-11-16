Арестован мошенник продавший поддельные билеты на финал ЧМ-2018 за более чем полмиллиона рублей

В Москве задержан мужчина, который продал несколько билетов на финальный матч ЧМ-2018.Мошенник получил за заветные билеты 555 тысяч рублей. Ожидаемо они оказались поддельными и люди, купившие их, на стадион не попали. Злоумышленнику грозит до шести лет тюремного заключения.В финале чемпионата мира-2018 сборная Франции обыграла сборную Хорватии (4:2).