Василий Уткин: с Первого канала уволили после звонка высокопоставленного сотрудника администрации президента

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 2:1 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 17:00 14.07 БельгияБельгия 2:0 АнглияАнглия Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 4:2 ХорватияХорватия Москва, Лужники
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Новости партнеров

Василий Уткин: с Первого канала уволили после звонка высокопоставленного сотрудника администрации президента

Спортивный комментатор Василий Уткин рассказал о своем увольнении с Первого канала во время ЧМ-2018.

"Не люблю ситуации, когда с тобой что-то произошло без твоего участия, а тебе это надо объяснять. Каким-то людям не понравилось, что я работаю на Первом канале, и они сделали так, чтобы я там не работал. Звоночек был, что там говорить.

Знаю людей, которые звонили. Это высокопоставленный сотрудник администрации президента. Но нет смысла относиться к нему как к врагу. Он функция", - сказал Уткин в шоу GazLive.
Теги: Уткин
Сегодня, 20:31
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(6)
#13  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 22:43)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ММВ
вата, иди на куй!!!!

ты уже там, сраный хохол
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#12  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:37)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ММВ
Сколько ваты проснулось)))
Вася молодец, как точно сказал, "функция"!))

Ну,а про тебя написано в учебнике биологии инфузория-туфелька...


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#11  ММВ  Романов-на-Мурмане (Сегодня, 22:34)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Хитрый Лис
вата, иди на куй!!!!


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
#10  Спартак-навсегда  Орёл (Сегодня, 22:15)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Вася, ты не Озеров, не Махарадзе, не Маслаченко, не Перетурин... Не помню ни одной фразф Васи, которая бы была сильна и точна так, чтобы невольно запомниться... Просто ты не нужен. И не мни из себя;-)))


--------------------
Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
#9  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 22:14)
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ММВ
Сколько ваты проснулось)))

Кастрюлю с башки сними, дебил.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#8  Он Самый   (Сегодня, 22:13)
  • +1
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yuri,
Сэнсей,не судите строго)
Кот бродил по комнате, полной мониторов. Проходя мимо кресла,кот забеспокоился. Над ним грозно свисала храпящая тонна жира.Кот не растерялся и одним прыжком миновал опасность. И не зря. Лишь доля секунды спасла его от трагедии. Е5 ,подумал кот,глядя на лежащую на полу гору .oвна
Регистрация: 19.07.2018 [жалоба]
#7  ММВ  Романов-на-Мурмане (Сегодня, 22:04)
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Сколько ваты проснулось)))
Вася молодец, как точно сказал, "функция"!))


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
#6  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 21:54)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yuri
Кот просто их

кто о чём, а идиот - всё про кота....


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#5  coban  сегодня (Сегодня, 21:40)
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Вася думал, что можно втаптывать государство в говно,

Иди сосись со своим государством, оно тебе ничего не должно..,ты ему..Свободная любовь, херле))
Вася всё рассказал.
Спасибо Васе. хоть кто то.


--------------------
No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
#4  yuri  спб (Сегодня, 21:06)
  • 0
  •  (8)

Кот просто их называет- функция робота минуса. Их судить все равно что стулом об стену. Грубо говорить не имею право, хотя хочется. Василий талантливый комментатор. А их эта стая уничтожает всеми им доступными средствам. Новое Средневековье ничем не отличалось от древнего. Те же китайцы, лицемеры. Костры и т.д.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#3  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 20:41)
  • +1
  •  (19)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вася думал, что можно втаптывать государство в говно, и получать за это от государства бабки. Не вышло - надо же какая неожиданность. Запомни, жирный еблан - руку дающего не кусают.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 20:40)
  • +7
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Если ты начал этот разговор, то будь добр назвать фамилию. А то просто пиздеть много ума не надо. Не готов назвать фамилию - вообще не начинай базар.

Достал пистолет - стреляй, не хочешь стрелять - не доставай.
Ты, Вася обычное трепло, не отвечающее за свои слова.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 20:35)
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Локомотив»
Вася ты же либеральное чмо, конечно тебя за твой поганый язык выкинули с гос. канала (конечно он частный, но мы то все понимаем).


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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