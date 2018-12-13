Глава Калининградской области рассказал о затратах на построенный к ЧМ-2018 стадион

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония


Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 2:1 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 17:00 14.07 БельгияБельгия 2:0 АнглияАнглия Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 4:2 ХорватияХорватия Москва, Лужники
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Глава Калининградской области рассказал о затратах на построенный к ЧМ-2018 стадион

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал о футбольном стадионе "Калининград", который принимал матчи чемпионата мира 2018 года.

Глава области рассказал о количестве болельщиков, которые могут посетить арену, и о том, во сколько обходится ее содержание.

"Если говорить про сам стадион, то, конечно, для Калининграда он вполне подходящий — самый маленький из вновь построенных, 35 тысяч зрителей. Работа по его окупаемости будет тяжелой. В первую очередь, для нас это, конечно, база футбольного клуба "Балтика". К сожалению, клуб в этом сезоне не очень хорошо себя чувствует, но мы для себя определенные уроки из этого сделали: мы должны отойти от странного бизнеса с трансфертами, агентами и так далее. И мы сейчас полностью перестраиваем подход: делаем акцент на свою школу, вкладываем в это ресурс, в том числе и бюджетный. Но мы любим наш клуб, это наш символ", — подчеркнул политик.

Также он отметил, что теперь будет возможна продажа пива на стадионе.

"У нас есть разработанный бизнес-план – оптимистический и реалистический варианты, — который мы уже отправили в Министерство спорта, ждем сейчас согласования. Ежегодные расходы будут порядка 300 млн руб. Но, по поручению президента (он проводил на нашем стадионе Совет, где обсуждали вопросы наследия чемпионата) нам федеральное правительство несколько лет будет субсидировать 95% этих расходов. Плюс есть ряд поручений, касающиеся принятию законов, в том числе по пиву. Мы видели, что во время чемпионата пиво продавалось на стадионах, и в принципе все было в рамках приличий, если правильно организована работу", — поделился информацией Алиханов.

"Газета.ру"
Сегодня, 21:33
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(2)
#4  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 23:18)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Beer-man,
спасибо.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#3  Игорь Казьмин  Москва (Сегодня, 23:11)
  • 0
  •  (2)

Одним словом....ПИВО вам ПОМОЖЕТ....прям как Бендер....ЗАПАД НАМ ...то есть вам ....ПОМОЖЕТ...великий управленец.....


--------------------
Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
#2  Beer-man  Калининградская область (Сегодня, 22:10)
  • +2
  •  (2)

Пивовед,
Согласен на все 100!!!


--------------------
Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016 [жалоба]
#1  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:05)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
да идите вы в дали неведомые с вашим *наследием*..
это безумное гульбище так и осталось пиром во время чумы- не вовремя, ни к месту, накуй не нужное, расточительное и бессмысленное.
удовлетворили свои имперские амбиции ? зато кремлядь сыта и довольна.

этот же самый губернатор заявил на днях, что на Балтику денег у них нет и поэтому прозябать ей в лучшем случае в пердиве.
зато стадион за 17 миллиардов отстроили..
а вот теперь он и сам не знает теперь, что с этим одноразовым монстром делать.
"У нас есть разработанный бизнес-план – оптимистический и реалистический варианты, — который мы уже отправили в Министерство спорта, ждем сейчас согласования.

реалистический вариант- прилетят инопланетяне и помогут.
оптимистический- местные власти сами всё сделают.

зато калининградская глубинка так и осталась в акуе от щедрот кремляди..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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