Согласно отчету ФИФА, матчи ЧМ-2018 смотрели более половины жителей планеты

ФИФА опубликовала результаты комплексного аудита сводных итоговых данных об аудитории чемпионата мира по футболу в России.Матчи турнира транслировались во всех странах мира с 14 июня по 15 июля этого года. В общей сложности это событие посмотрело 3,572 млрд зрителей - более половины населения мира в возрасте от четырёх лет и старше. Мировая домашняя телевизионная аудитория, которая смотрела как минимум одну минуту из всех матчей ЧМ-2018, составила 3,262 млрд человек, что является рекордом для всех чемпионатов мира.В то время как ещё 309,7 млн человек смотрели матчи не в домашних условиях, но увидели их в общественных местах — в барах и ресторанах, увеличив общую аудитория на 9,5%. Финал между Францией и Хорватией 15 июля собрал общую мировую аудиторию в 1,12 млрд человек, в которую вошли 884,37 млн зрителей, смотревших матч по ТВ, и ещё 231,82 млн зрителей — вне дома.