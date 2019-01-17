Палестинец обманул болельщиков на 6 млн рублей во время ЧМ-2018

Палестинец Мохаммед Абушаверб провернул самую большую аферу на чемпионате мира 2018 года, обманув алжирских фанатов на 6 млн рублей.Преступление вскрылось, когда супруга влиятельного чиновника из Алжира позвонила в один из отелей, чтобы узнать куда выходят окна ее номера. На что девушка получила ответ, что гостиница не располагает информацией о группе болельщиков из североариканского государства, которые собираются остановиться в Москве.Организатор путешествия с алжирской стороны вылетела в столицу России, где сообщила обо всем правоохранительным органам. Позднее подозреваемый был задержан в аэропорту Шереметьево при попытке вылететь в Турцию. По его словам, аферу подстроили партнеры, желавшие опорочить Абушаверба и выставить его преступником.Отмечается, что 77 алжирских фаната перевели Мохаммеду почти 6 млн рублей несколькими траншами за обещание помочь с организацией поездки в Россию.