Антон Миранчук: о ЧМ говорили с Чорлукой, все в Хорватии в восторге от России

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РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Урал
|17
|22
|10
|Оренбург
|16
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей
|17
|10
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|23
|51
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер
|23
|31
|10
|Вест Хэм
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл
|23
|21
|18
|Кардифф
|23
|19
|19
|Фулхэм
|23
|14
|20
|Хаддерсфилд
|23
|11
Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|19
|53
|2
|Лилль
|22
|43
|3
|Лион
|21
|37
|4
|Сент-Этьен
|21
|36
|5
|Страсбург
|21
|32
|6
|Монпелье
|20
|32
|7
|Марсель
|21
|31
|8
|Ницца
|21
|31
|9
|Ренн
|21
|30
|10
|Ним
|21
|29
|11
|Бордо
|20
|28
|12
|Реймс
|21
|28
|13
|Тулуза
|21
|25
|14
|Нант
|21
|23
|15
|Анже
|21
|23
|16
|Кан
|21
|18
|17
|Амьен
|21
|18
|18
|Дижон
|20
|17
|19
|Монако
|21
|15
|20
|Генгам
|21
|14
Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|20
|46
|2
|Атлетико
|20
|41
|3
|Севилья
|21
|36
|4
|Реал Мадрид
|20
|36
|5
|Алавес
|20
|32
|6
|Хетафе
|20
|31
|7
|Бетис
|20
|29
|8
|Реал Сосьедад
|20
|26
|9
|Валенсия
|20
|26
|10
|Леванте
|21
|26
|11
|Эйбар
|20
|25
|12
|Жирона
|20
|24
|13
|Эспаньол
|20
|24
|14
|Атлетик Б
|20
|23
|15
|Леганес
|20
|22
|16
|Вальядолид
|20
|22
|17
|Сельта
|20
|21
|18
|Райо Вальекано
|20
|20
|19
|Вильярреал
|20
|18
|20
|Уэска
|20
|11
Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|20
|56
|2
|Наполи
|20
|47
|3
|Интер
|20
|40
|4
|Милан
|20
|34
|5
|Рома
|20
|33
|6
|Лацио
|20
|32
|7
|Аталанта
|20
|31
|8
|Сампдория
|20
|30
|9
|Сассуоло
|21
|29
|10
|Парма
|20
|28
|11
|Фиорентина
|20
|27
|12
|Торино
|20
|27
|13
|Кальяри
|21
|21
|14
|Дженоа
|20
|20
|15
|Удинезе
|20
|18
|16
|СПАЛ
|20
|18
|17
|Эмполи
|20
|17
|18
|Болонья
|20
|14
|19
|Фрозиноне
|20
|10
|20
|Кьево
|20
|8(-3)
Бундеслига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Боруссия Д
|19
|48
|2
|Боруссия М
|19
|39
|3
|Бавария
|18
|39
|4
|РБ Лейпциг
|18
|31
|5
|Айнтрахт Ф
|18
|30
|6
|Хоффенхайм
|19
|28
|7
|Герта
|19
|28
|8
|Вольфсбург
|19
|28
|9
|Байер
|19
|27
|10
|Майнц
|19
|27
|11
|Вердер
|18
|25
|12
|Шальке 04
|19
|22
|13
|Фрайбург
|19
|21
|14
|Фортуна
|18
|21
|15
|Аугсбург
|19
|15
|16
|Штутгарт
|18
|14
|17
|Ганновер 96
|19
|11
|18
|Нюрнберг
|19
|11
Эредивизи 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСВ Эйдховен
|18
|49
|2
|Аякс
|18
|47
|3
|Фейеноорд
|18
|36
|4
|Витесс
|18
|29
|5
|АЗ Алкмаар
|18
|28
|6
|Утрехт
|18
|28
|7
|ВВВ-Венло
|18
|26
|8
|Хераклес
|18
|26
|9
|Виллем II
|18
|22
|10
|Херенвен
|18
|21
|11
|Ден Хааг
|19
|21
|12
|Фортуна С
|18
|20
|13
|Гронинген
|18
|18
|14
|Зволле
|18
|18
|15
|Эммен
|18
|18
|16
|НАК Бреда
|19
|16
|17
|Эксельсиор
|18
|16
|18
|Де Графсхап
|18
|15
ФНЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Тамбов
|24
|47
|2
|Томь
|24
|46
|3
|Курск
|24
|42
|4
|Чертаново
|24
|38
|5
|Нижний Новгород
|24
|38
|6
|Сочи
|24
|38
|7
|Шинник
|24
|37
|8
|Краснодар-2
|24
|36
|9
|Спартак-2
|24
|35
|10
|Луч
|24
|35
|11
|Мордовия
|24
|34
|12
|СКА-Хабаровск
|24
|33
|13
|Химки
|24
|31
|14
|Факел
|24
|29
|15
|Ротор
|24
|28
|16
|Балтика
|24
|25
|17
|Армавир
|24
|25
|18
|Тюмень
|24
|24
|19
|Сибирь
|24
|20
|20
|Зенит-2
|24
|8
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|+7
|9
|2
|Англия
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|+5
|6
|3
|Тунис
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Япония
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
|Сенегал
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Польша
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06
|Франция
|4:3
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06
|Уругвай
|2:1
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07
|Испания
|1:1 (3:4)
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07
|Хорватия
|1:1 (3:2)
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07
|Бразилия
|2:0
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07
|Бельгия
|3:2
|Япония
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07
|Швеция
|1:0
|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07
|Колумбия
|1:1 (3:4)
|Англия
|Москва, Спартак
|Подробнее о 1/8 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07
|Уругвай
|0:2
|Франция
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07
|Бразилия
|1:2
|Бельгия
|Казань
|QF4
|17:00 07.07
|Швеция
|0:2
|Англия
|Самара
|QF3
|17:00 07.07
|Россия
|
2:2
(3:4)
|Хорватия
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07
|Франция
|1:0
|Бельгия
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07
|Хорватия
|2:1
|Англия
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|17:00 14.07
|Бельгия
|2:0
|Англия
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07
|Франция
|4:2
|Хорватия
|Москва, Лужники
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Антон Миранчук: о ЧМ говорили с Чорлукой, все в Хорватии в восторге от России
Полузащитник "Локомотива" и сборной России Антон Миранчук поделился впечатлениями от домашнего чемпионата мира, который прошёл минувшим летом.
"Самые теплые впечатления. Мы круто выступили на домашнем ЧМ. Понимаю, дорогого стоит выход из группы, проход Испании, битва с Хорватией. Было очень тяжело, но все ребята — молодцы. Про чемпионат мира общались с Чорлукой. Все в Хорватии в восторге от России. Топ-страна, топ-город Москва. У Гили друзья бразильские тоже очень довольны. Такое приятно слышать.
Желания потусить на Никольской не было. Там же много людей навеселе. Так что не стремились туда. Хотя мы прекрасно понимали, какой праздник для нашей большой страны проходит. Все было очень здорово, Россия отлично показала себя с лучшей стороны", - цитирует Миранчука "Чемпионат.сом".
"Самые теплые впечатления. Мы круто выступили на домашнем ЧМ. Понимаю, дорогого стоит выход из группы, проход Испании, битва с Хорватией. Было очень тяжело, но все ребята — молодцы. Про чемпионат мира общались с Чорлукой. Все в Хорватии в восторге от России. Топ-страна, топ-город Москва. У Гили друзья бразильские тоже очень довольны. Такое приятно слышать.
Желания потусить на Никольской не было. Там же много людей навеселе. Так что не стремились туда. Хотя мы прекрасно понимали, какой праздник для нашей большой страны проходит. Все было очень здорово, Россия отлично показала себя с лучшей стороны", - цитирует Миранчука "Чемпионат.сом".
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