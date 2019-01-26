Антон Миранчук: о ЧМ говорили с Чорлукой, все в Хорватии в восторге от России

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A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

РПЛ 2018/19АПЛ 2018/19Лига 1 2018/19Ла Лига 2018/19Серия А 2018/19Бундеслига 1 2018/19Эредивизи 2018/19ФНЛ 2018/19

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм 23 51
4 Челси 23 47
5 Арсенал 23 44
6 Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер  23 31
10 Вест Хэм 23 31
11 Эвертон 23 30
12 Борнмут 23 30
13 Брайтон  23 26
14 Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон 23 22
16 Бернли 23 22
17 Ньюкасл 23 21
18 Кардифф 23 19
19 Фулхэм 23 14
20 Хаддерсфилд 23 11
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Лига 1 2018/19

# Команда И О
1 ПСЖ 19 53
2 Лилль 22 43
3 Лион 21 37
4 Сент-Этьен 21 36
5 Страсбург 21 32
6 Монпелье 20 32
7 Марсель 21 31
8 Ницца 21 31
9 Ренн 21 30
10 Ним 21 29
11 Бордо 20 28
12 Реймс 21 28
13 Тулуза 21 25
14 Нант 21 23
15 Анже 21 23
16 Кан 21 18
17 Амьен 21 18
18 Дижон 20 17
19 Монако 21 15
20 Генгам 21 14
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Ла Лига 2018/19

# Команда И О
1 Барселона 20 46
2 Атлетико  20 41
3 Севилья 21 36
4 Реал Мадрид 20 36
5 Алавес 20 32
6 Хетафе 20 31
7 Бетис 20 29
8 Реал Сосьедад 20 26
9 Валенсия 20 26
10 Леванте 21 26
11 Эйбар 20 25
12 Жирона 20 24
13 Эспаньол 20 24
14 Атлетик Б 20 23
15 Леганес 20 22
16 Вальядолид 20 22
17 Сельта 20 21
18 Райо Вальекано 20 20
19 Вильярреал 20 18
20 Уэска 20 11
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Серия А 2018/19

# Команда И О
1 Ювентус 20 56
2 Наполи 20 47
3 Интер 20 40
4 Милан 20 34
5 Рома 20 33
6 Лацио 20 32
7 Аталанта 20 31
8 Сампдория 20 30
9 Сассуоло 21 29
10 Парма 20 28
11 Фиорентина 20 27
12 Торино 20 27
13 Кальяри 21 21
14 Дженоа 20 20
15 Удинезе 20 18
16 СПАЛ 20 18
17 Эмполи 20 17
18 Болонья 20 14
19 Фрозиноне 20 10
20 Кьево 20 8(-3)
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Бундеслига 1 2018/19

# Команда И О
1 Боруссия Д 19 48
2 Боруссия М 19 39
3 Бавария 18 39
4 РБ Лейпциг 18 31
5 Айнтрахт Ф 18 30
6 Хоффенхайм 19 28
7 Герта 19 28
8 Вольфсбург 19 28
9 Байер 19 27
10 Майнц 19 27
11 Вердер 18 25
12 Шальке 04 19 22
13 Фрайбург 19 21
14 Фортуна 18 21
15 Аугсбург 19 15
16 Штутгарт 18 14
17 Ганновер 96 19 11
18 Нюрнберг 19 11
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Эредивизи 2018/19

# Команда И О
1 ПСВ Эйдховен 18 49
2 Аякс 18 47
3 Фейеноорд 18 36
4 Витесс 18 29
5 АЗ Алкмаар 18 28
6 Утрехт 18 28
7 ВВВ-Венло 18 26
8 Хераклес 18 26
9 Виллем II 18 22
10 Херенвен 18 21
11 Ден Хааг 19 21
12 Фортуна С 18 20
13 Гронинген 18 18
14 Зволле 18 18
15 Эммен 18 18
16 НАК Бреда 19 16
17 Эксельсиор 18 16
18 Де Графсхап 18 15
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ФНЛ 2018/19

# Команда И О
1 Тамбов 24 47
2 Томь 24 46
3 Курск 24 42
4 Чертаново 24 38
5 Нижний Новгород 24 38
6 Сочи 24 38
7 Шинник 24 37
8 Краснодар-2 24 36
9 Спартак-2 24 35
10 Луч 24 35
11 Мордовия 24 34
12 СКА-Хабаровск 24 33
13 Химки 24 31
14 Факел 24 29
15 Ротор 24 28
16 Балтика 24 25
17 Армавир 24 25
18 Тюмень 24 24
19 Сибирь 24 20
20 Зенит-2 24 8
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 2:1 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 17:00 14.07 БельгияБельгия 2:0 АнглияАнглия Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 4:2 ХорватияХорватия Москва, Лужники
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Антон Миранчук: о ЧМ говорили с Чорлукой, все в Хорватии в восторге от России

Полузащитник "Локомотива" и сборной России Антон Миранчук поделился впечатлениями от домашнего чемпионата мира, который прошёл минувшим летом.

"Самые теплые впечатления. Мы круто выступили на домашнем ЧМ. Понимаю, дорогого стоит выход из группы, проход Испании, битва с Хорватией. Было очень тяжело, но все ребята — молодцы. Про чемпионат мира общались с Чорлукой. Все в Хорватии в восторге от России. Топ-страна, топ-город Москва. У Гили друзья бразильские тоже очень довольны. Такое приятно слышать.

Желания потусить на Никольской не было. Там же много людей навеселе. Так что не стремились туда. Хотя мы прекрасно понимали, какой праздник для нашей большой страны проходит. Все было очень здорово, Россия отлично показала себя с лучшей стороны", - цитирует Миранчука "Чемпионат.сом".
Теги: Миранчук Ан. Чорлука
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