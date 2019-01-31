После ЧМ-2018 в России нелегально осталось почти 2 тысячи нигерийцев

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РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Урал
|17
|22
|10
|Оренбург
|16
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей
|17
|10
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|24
|61
|2
|Манчестер Сити
|24
|56
|3
|Тоттенхэм
|24
|54
|4
|Арсенал
|24
|47
|5
|Челси
|24
|47
|6
|Манчестер Юнайтед
|24
|45
|7
|Вулверхэмптон
|24
|35
|8
|Эвертон
|24
|33
|9
|Уотфорд
|24
|33
|10
|Борнмут
|24
|33
|11
|Лестер
|24
|32
|12
|Вест Хэм
|24
|31
|13
|Брайтон
|24
|26
|14
|Ньюкасл
|24
|24
|15
|Кристал Пэлас
|24
|23
|16
|Саутгемптон
|24
|23
|17
|Бернли
|24
|23
|18
|Кардифф
|24
|19
|19
|Фулхэм
|24
|17
|20
|Хаддерсфилд
|24
|11
Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|20
|56
|2
|Лилль
|22
|43
|3
|Лион
|22
|40
|4
|Сент-Этьен
|22
|37
|5
|Страсбург
|22
|35
|6
|Монпелье
|21
|35
|7
|Ницца
|22
|34
|8
|Марсель
|21
|31
|9
|Реймс
|22
|31
|10
|Ренн
|22
|30
|11
|Ним
|22
|29
|12
|Бордо
|21
|28
|13
|Тулуза
|22
|26
|14
|Нант
|22
|24
|15
|Анже
|22
|24
|16
|Дижон
|21
|20
|17
|Кан
|22
|18
|18
|Амьен
|22
|18
|19
|Монако
|22
|15
|20
|Генгам
|22
|14
Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|21
|49
|2
|Атлетико
|21
|44
|3
|Реал Мадрид
|21
|39
|4
|Севилья
|21
|36
|5
|Алавес
|21
|32
|6
|Хетафе
|21
|31
|7
|Валенсия
|21
|29
|8
|Бетис
|21
|29
|9
|Реал Сосьедад
|21
|27
|10
|Эйбар
|21
|26
|11
|Атлетик Б
|21
|26
|12
|Леванте
|21
|26
|13
|Вальядолид
|21
|25
|14
|Жирона
|21
|24
|15
|Эспаньол
|21
|24
|16
|Леганес
|21
|23
|17
|Райо Вальекано
|21
|23
|18
|Сельта
|21
|21
|19
|Вильярреал
|21
|18
|20
|Уэска
|21
|12
Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|21
|59
|2
|Наполи
|21
|48
|3
|Интер
|21
|40
|4
|Милан
|21
|35
|5
|Рома
|21
|34
|6
|Сампдория
|21
|33
|7
|Аталанта
|21
|32
|8
|Лацио
|21
|32
|9
|Фиорентина
|21
|30
|10
|Торино
|21
|30
|11
|Сассуоло
|21
|29
|12
|Парма
|21
|28
|13
|Дженоа
|21
|23
|14
|Кальяри
|21
|21
|14
|СПАЛ
|21
|21
|16
|Удинезе
|21
|18
|17
|Эмполи
|21
|17
|18
|Болонья
|21
|14
|19
|Фрозиноне
|21
|13
|20
|Кьево
|21
|8(-3)
Бундеслига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Боруссия Д
|19
|48
|2
|Бавария
|19
|42
|3
|Боруссия М
|19
|39
|4
|РБ Лейпциг
|19
|34
|5
|Айнтрахт Ф
|19
|31
|6
|Хоффенхайм
|19
|28
|7
|Герта
|19
|28
|8
|Вольфсбург
|19
|28
|9
|Байер
|19
|27
|10
|Майнц
|19
|27
|11
|Вердер
|19
|26
|12
|Шальке 04
|19
|22
|13
|Фрайбург
|19
|21
|14
|Фортуна
|19
|21
|15
|Аугсбург
|19
|15
|16
|Штутгарт
|19
|14
|17
|Ганновер 96
|19
|11
|18
|Нюрнберг
|19
|11
Эредивизи 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСВ Эйдховен
|19
|52
|2
|Аякс
|19
|47
|3
|Фейеноорд
|19
|39
|4
|АЗ Алкмаар
|19
|29
|5
|Витесс
|19
|29
|6
|Утрехт
|19
|28
|7
|ВВВ-Венло
|19
|26
|8
|Хераклес
|19
|26
|9
|Виллем II
|19
|25
|10
|Фортуна С
|19
|23
|11
|Херенвен
|19
|22
|12
|Зволле
|19
|21
|13
|Ден Хааг
|19
|21
|14
|Эммен
|19
|21
|15
|Эксельсиор
|19
|19
|16
|Гронинген
|19
|18
|17
|НАК Бреда
|19
|16
|18
|Де Графсхап
|19
|15
ФНЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Тамбов
|24
|47
|2
|Томь
|24
|46
|3
|Авангард
|24
|42
|4
|Чертаново
|24
|38
|5
|Нижний Новгород
|24
|38
|6
|Сочи
|24
|38
|7
|Шинник
|24
|37
|8
|Краснодар-2
|24
|36
|9
|Спартак-2
|24
|35
|10
|Луч
|24
|35
|11
|Мордовия
|24
|34
|12
|СКА-Хабаровск
|24
|33
|13
|Химки
|24
|31
|14
|Факел
|24
|29
|15
|Ротор
|24
|28
|16
|Балтика
|24
|25
|17
|Армавир
|24
|25
|18
|Тюмень
|24
|24
|19
|Сибирь
|24
|20
|20
|Зенит-2
|24
|8
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|+7
|9
|2
|Англия
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|+5
|6
|3
|Тунис
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Япония
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
|Сенегал
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Польша
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06
|Франция
|4:3
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06
|Уругвай
|2:1
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07
|Испания
|1:1 (3:4)
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07
|Хорватия
|1:1 (3:2)
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07
|Бразилия
|2:0
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07
|Бельгия
|3:2
|Япония
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07
|Швеция
|1:0
|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07
|Колумбия
|1:1 (3:4)
|Англия
|Москва, Спартак
|Подробнее о 1/8 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07
|Уругвай
|0:2
|Франция
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07
|Бразилия
|1:2
|Бельгия
|Казань
|QF4
|17:00 07.07
|Швеция
|0:2
|Англия
|Самара
|QF3
|17:00 07.07
|Россия
|
2:2
(3:4)
|Хорватия
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07
|Франция
|1:0
|Бельгия
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07
|Хорватия
|2:1
|Англия
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|17:00 14.07
|Бельгия
|2:0
|Англия
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07
|Франция
|4:2
|Хорватия
|Москва, Лужники
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РФС снял запрет с "Рубина" на регистрацию новых игроков (2)
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После ЧМ-2018 в России нелегально осталось почти 2 тысячи нигерийцев
После чемпионата мира-2018 на территории России нелегально находятся более 5 тысяч иностранных болельщиков, сообщает Р-Спорт.
Большинство из них - граждане Нигерии (1863 человека) и Вьетнама (911 человек). Также велико представительство нелегалов из Бангладеша (456) и Сенегала (253). Отмечается также, что 30 человек, нелегально проживающих в России, - швейцарцы.
Большинство из них - граждане Нигерии (1863 человека) и Вьетнама (911 человек). Также велико представительство нелегалов из Бангладеша (456) и Сенегала (253). Отмечается также, что 30 человек, нелегально проживающих в России, - швейцарцы.
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