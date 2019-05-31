Лионель Месси: чемпионат мира в России был нетипичным во многих аспектах

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о неудачном для своей национальной команды чемпионате мира-2018.

"Это было очень сложное пребывание для нас. Чемпионат мира в России был нетипичным во многих аспектах. Но я не хочу говорить об этом. Забей я пенальти в ворота Исландии, все было бы по-другому", - цитирует Месси Mirror.
Теги: Месси Сборная Аргентины
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