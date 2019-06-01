Нойштедтер: после Чемпионата мира появилась уверенность

Защитник сборной России и турецкого «Фенербахче» Роман Нойштедтер рассказал о подготовке национальной команды и поделился планами на будущее:- Сейчас у меня фокус на сборной. Я рад, что я здесь. Нравится сюда приезжать. Впереди у нас две игры, нам надо побеждать. А потом уже буду смотреть, куда дальше. Буду общаться с семьёй, с агентом.Есть предложения из России? Что мне говорить вам, от кого предложения?- Не знаю, с ребятами разговаривал, они говорят, приезжай. Я пока не знаю, ещё об этом не думал. Есть ещё две недели, потом чуть отдохну, а потом приму решение.Как оценю сезон в «Фенербахче»? Больше 30-ти матчей сделал. Зимой пришёл новый тренер, сказал, что на меня рассчитывает, но всё было по-другому. Только шесть игр во втором круге сыграл. Я думаю, я нормально играл. Да, у нас был плохой сезон, но я считаю, я хорошо отыграл.- Я не на него обиделся, а обиделся, что меня не было на Чемпионате мира. Я не на негоэто сливал. Просто было очень обидно, что перед Чемпионатом мира я много работал, а я не был приглашён. Но потом он меня вызывал, так что обид нет.- Меня на Чемпионате мира же не было. Но после турнира появилась уверенность. Люди смотрят по-другому на сборную России. Это важно, потому что пацаны работают каждый день. Для нас хорошо видеть, что за нами стоят фанаты.- Конечно. Надеюсь, что все получат игровую практику и будут готовы к официальным играм.