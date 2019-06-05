Инфантино: говорили, что Россия - жестокая, расистская страна, но на ЧМ-2018 мы увидели противоположное

Президент ФИФА Джанни Инфантино поблагодарил Россию за проведение чемпионата мира-2018, отметив, что все было на высшем уровне.

"В России мы организовали лучший чемпионат мира в истории. Нам говорили, что Россия - жестокая, расистская, бюрократичная страна, но мы увидели совершенно противоположное. Потому что футбол не разделяет, а объединяет людей. Мы хотим поблагодарить Россию за организацию турнира. Спасибо, Россия", - цитирует Инфантино "Спорт-Экспресс".
Теги: Инфантино
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