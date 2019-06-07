Алкоголь будут продавать в некоторых фан-зонах ЧМ-2022 в Катаре

Алкогольные напитки будут продаваться в некоторых фан-зонах во время чемпионата мира в Катаре, заявил в рамках круглого стола на Петербургском международном экономическом форуме глава оргкомитета турнира Хасан аль-Тавади."Сегодня в Катаре алкоголь доступен. В 2022 году тоже будет доступен. Но не в публичных местах. Алкоголь можно будет купить во время чемпионата мира. Он будет продаваться в некоторых фан-зонах. Вы сможете насладиться футболом в Катаре, самим Катаром и напитками. В том числе и алкогольными", - сказал аль-Тавади.Катар является мусульманской страной со строгими порядками в соответствии с исламом. В стране запрещена свободная продажа спиртного, его ввоз в эмират запрещен. Купить алкоголь можно только в магазинах в зонах свободной торговли в ограниченных количествах при наличии специального разрешения или в ресторанах, барах при гостиницах, где алкогольные напитки стоят очень дорого.