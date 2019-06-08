Чемпионат мира-2030 может пройти в Испании и Португалии

Испания и Португалия намерены подать совместную заявку на проведение чемпионата мира 2030 года.

По информации пресс-службы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), в Испании уже выступили с предложением в адрес Португальской футбольной федерации (FPF) о возможности принять участие в выборах страны-хозяйки мундиаля. Отмечается, что представители властей обоих государств также прорабатывают данный вопрос и ближайшее время могут прийти к решению.

Примечательно, что обе страны в за всю страну ни разу не выступали с совместными заявками на проведение мировых первенств. В 1982 году Испания была страной-хозяйкой чемпионата мира. В 2022 году Кубок мира примет Катар, а в 2026-м — США, Канаде и Мексике.

"Газета.ру"
Сегодня, 19:44
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