Ивица Олич: самый главный момент ЧМ-2018 - вторая игра, когда мы обыграли Аргентину

Тренер сборной Хорватии Ивица Олич назвал победу над Аргентиной (3:0) на ЧМ-2018 главным матчем для команды.

"Самый главный момент - вторая игра, когда мы обыграли Аргентину. После этой игры я увидел другую команду. Я не знал, что мы будем играть в финале, но когда говорил с тренером, было видно потенциал. Помимо него нужна была удача. Нам повезло, мы приехали в Москву, где сыграли с Англией, а потом в финале с Францией", - цитирует Олича Sport24.
Теги: Олич Сборная Хорватии
Сегодня, 12:21
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