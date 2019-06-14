Ивица Олич: самый главный момент ЧМ-2018 - вторая игра, когда мы обыграли Аргентину
Тренер сборной Хорватии Ивица Олич назвал победу над Аргентиной (3:0) на ЧМ-2018 главным матчем для команды.
"Самый главный момент - вторая игра, когда мы обыграли Аргентину. После этой игры я увидел другую команду. Я не знал, что мы будем играть в финале, но когда говорил с тренером, было видно потенциал. Помимо него нужна была удача. Нам повезло, мы приехали в Москву, где сыграли с Англией, а потом в финале с Францией", - цитирует Олича Sport24.
"Самый главный момент - вторая игра, когда мы обыграли Аргентину. После этой игры я увидел другую команду. Я не знал, что мы будем играть в финале, но когда говорил с тренером, было видно потенциал. Помимо него нужна была удача. Нам повезло, мы приехали в Москву, где сыграли с Англией, а потом в финале с Францией", - цитирует Олича Sport24.