Станислав Черчесов: мы в топ-клубах и топ-лигах не играем, но на ЧМ-2018 нас было 23 брата
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вспомнил о поражении от Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2018. Это произошло на презентации книги тренера хорватской сборной Златко Далича "Россия нашей мечты".
"Мой коллега сказал, что их игроки играют в топ-клубах. У нас очень хорошие ребята, но в топ-клубах и топ-лигах не играем. Наша задача была быть конкурентноспособными, играть на своих сильных сторонах и быть командой. Мы делали упор на самоотдачу. Мы пробежали 150 километров за матч, Хорватия — 141. Артём сказал, что было нас 23 брата. Значит, мы сделали правильный выбор. И это нас и выделяло.
Какими качествами нужно обладать, чтобы играть за сборную? Качеств должно быть достаточно. Любить страну, иметь профессиональные качества футболиста и быть личностью, потому что стоять под своим флагом и гимном — не всякому по плечу", - цитирует Черчесова Sport24.
"Мой коллега сказал, что их игроки играют в топ-клубах. У нас очень хорошие ребята, но в топ-клубах и топ-лигах не играем. Наша задача была быть конкурентноспособными, играть на своих сильных сторонах и быть командой. Мы делали упор на самоотдачу. Мы пробежали 150 километров за матч, Хорватия — 141. Артём сказал, что было нас 23 брата. Значит, мы сделали правильный выбор. И это нас и выделяло.
Какими качествами нужно обладать, чтобы играть за сборную? Качеств должно быть достаточно. Любить страну, иметь профессиональные качества футболиста и быть личностью, потому что стоять под своим флагом и гимном — не всякому по плечу", - цитирует Черчесова Sport24.