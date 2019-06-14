РФС выпустил документальный фильм, посвященный чемпионату мира-2018

На канале сборной России на YouTube вышел документальный фильм, посвященный чемпионату мира-2018, на которой наша сборная дошла до четвертьфинала.

В нем истории о подготовке и участии в турнире рассказывают игроки сборной России Артем Дзюба, Роман Зобнин и Федор Кудряшов.

Сегодня, напомним, исполнился ровно год с момента начала турнира.

Теги: Сборная России
Сегодня, 18:23
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