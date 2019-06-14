Артем Дзюба: сборная России могла дойти до финала ЧМ-2018
Нападающий сборной России Артем Дзюба в документальном фильме о ЧМ-2018, выпущенном РФС, вспомнил прошедший ровно год назад домашний Мундиаль.
"инал смотрел опустошенным. Особенно когда Хорватия играла с Англией, и как Англия выглядела... Было обидно вдвойне. Казалось бы, англичане должны были возить уставших хорватов, которые играли уже третий матч по 120 минут. Но хорваты смотрелись лучше. С этими англичанами мы могли справиться", - сказал Дзюба.
"инал смотрел опустошенным. Особенно когда Хорватия играла с Англией, и как Англия выглядела... Было обидно вдвойне. Казалось бы, англичане должны были возить уставших хорватов, которые играли уже третий матч по 120 минут. Но хорваты смотрелись лучше. С этими англичанами мы могли справиться", - сказал Дзюба.