«Четвертьфинал! Мы это сделали!» Год назад Россия победила Испанию
Сегодня историческому сейву Акинфеева, благодаря которому наша сборная впервые пробилась в четвертьфинал мирового первенства, исполняется ровно год. Вспоминаем, что за безумие творилось в «Лужниках» 1 июля 2018-го.
Перед стартом домашнего Чемпионата мира в сборную не верили вообще. Унылые товарищеские матчи без хотя бы удобоваримых результатов и без игровых проблесков оставляли мало надежд. Прочно стояло ощущение надвигающейся катастрофы и очередного позора. Игроки отбивались в интервью как могли и наверняка хотели совсем отказаться от общения с прессой.
Но, как оказалось, скептические журналисты и болельщики только сыграли нашим футболистам на руку. Юрий Газинский позднее вспоминал матч-открытие:
- Мы встали в круг, и Артем сказал то, что у него внутри накопилось. После этих слов мы реально все завелись. И готовы были друг за друга просто умирать. Сказал в том числе о том, что в нас никто не верит. Так ведь и было. Из десяти статей, касавшихся сборной, условно семь были негативными. Сборная не готова к турниру, Россия не выйдет из группы, - рассказывал полузащитник «Краснодара».
Именно он забил первый гол этого Чемпионата мира.
После крупной победы над саудовцами, а потом важного успеха в матче против египтян сборная России в Самаре без шансов влетела Уругваю. Мы заняли второе место в группе, что означало попадание на Испанию. Наверное, Черчесову и его команде помогло и это, потому что подвиги наш человек умеет совершать, только когда всё плохо. Или хотя бы не очень хорошо. Пройди Россия групповой этап гладко, возможно, мы бы никогда не узнали, что Акинфеев в эйфории может кататься по газону на животе.
У испанцев были свои проблемы. Фернандо Йерро был назначен наставником команды накануне чемпионата после безумной отставки Лопетеги, который решился перед турниром провести переговоры с «Реалом». Но начали они мощно.
Быстрый гол в свои ворота оформил Игнашевич, насчёт приглашения которого было тоже много споров. Легенда ЦСКА не устоял в борьбе с Рамосом, и от ноги лучшего защитника в истории российского футбола мяч оказался в сетке. Акинфеев негодовал, Игнашевичу только и оставалось что развести руки в стороны.
Возможностей по игре у наших игроков было не очень много. Но они упёрлись и своим чуть ли не единственным шансом в первом тайме воспользовались. После углового мяч попал в руку Пике. Момент казался спорным (защитник никак не мог убрать руку, но при этом находилась она в неестественном положении), но Бьорн Куйперс принял решение в нашу пользу.
Дальше был бесконечный разбег Дзюбы. А потом – прошитый Де Хеа, рёв «Лужников» и фирменный жест Артёма, которому на тот момент было всего лишь две недели.
Автор единственного мяча сборной до серии пенальти не так давно рассказывал Урганту:
- Выиграли — это громко сказано. Скажем так, отмучались. Дотерпели. Выдержали на характере. Отбивались как могли, - говорил Дзюба в программе «Вечерний Ургант».
Действительно, по матчу было особенно нечем гордиться. Но какое это имеет значение теперь?
Сборная России дотерпела до серии пенальти. Хотя под конец у наших совсем уже не оставалось сил. Где-то нам повезло и с решениями арбитра. Но главная заслуга все равно была наших футболистов - они держались под давлением и действовали почти безошибочно.
Из наших не промахнулся никто. У Испании удар смазал Коке.
Решающий пошёл бить Яго Аспас.
Ну а дальше... Дальше вы знаете сами.
Дальше началось безумие.
- Заранее ли планировал, что именно так буду выплескивать эмоции? В такие моменты эмоции не контролируешь, и сейчас смотрю на себя в том эпизоде и думаю: «Какой дурак был — покатился на животе!». Но в тот момент это были действительно искренние эмоции и эмоции всей команды в том числе. Самое главное, что у нас есть команда, и у этой команды есть душа и сердце. И этот чемпионат мира показывает, что мы все делаем искренне. Поэтому, наверное, пока все так у нас и получается, - рассказывал Акинфеев.
Само собой гуляла вся команда.
Но не только она. Гуляла вся Россия. Те, кто был на стадионе
И те, кто смотрел его в фан-зонах и дома
Так круто было только после матча с Голландией на Евро 11 лет назад.
Застанем ли мы ещё что-нибудь подобное?
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: Первый канал, PETTER ARVIDSON/imago sportfotodienst, Антон Сергиенко / РБК, РИА Новости / Евгения Новоженина, Getty Images, РФС, «Чемпионат»
Перед стартом домашнего Чемпионата мира в сборную не верили вообще. Унылые товарищеские матчи без хотя бы удобоваримых результатов и без игровых проблесков оставляли мало надежд. Прочно стояло ощущение надвигающейся катастрофы и очередного позора. Игроки отбивались в интервью как могли и наверняка хотели совсем отказаться от общения с прессой.
Но, как оказалось, скептические журналисты и болельщики только сыграли нашим футболистам на руку. Юрий Газинский позднее вспоминал матч-открытие:
- Мы встали в круг, и Артем сказал то, что у него внутри накопилось. После этих слов мы реально все завелись. И готовы были друг за друга просто умирать. Сказал в том числе о том, что в нас никто не верит. Так ведь и было. Из десяти статей, касавшихся сборной, условно семь были негативными. Сборная не готова к турниру, Россия не выйдет из группы, - рассказывал полузащитник «Краснодара».
Именно он забил первый гол этого Чемпионата мира.
После крупной победы над саудовцами, а потом важного успеха в матче против египтян сборная России в Самаре без шансов влетела Уругваю. Мы заняли второе место в группе, что означало попадание на Испанию. Наверное, Черчесову и его команде помогло и это, потому что подвиги наш человек умеет совершать, только когда всё плохо. Или хотя бы не очень хорошо. Пройди Россия групповой этап гладко, возможно, мы бы никогда не узнали, что Акинфеев в эйфории может кататься по газону на животе.
У испанцев были свои проблемы. Фернандо Йерро был назначен наставником команды накануне чемпионата после безумной отставки Лопетеги, который решился перед турниром провести переговоры с «Реалом». Но начали они мощно.
Быстрый гол в свои ворота оформил Игнашевич, насчёт приглашения которого было тоже много споров. Легенда ЦСКА не устоял в борьбе с Рамосом, и от ноги лучшего защитника в истории российского футбола мяч оказался в сетке. Акинфеев негодовал, Игнашевичу только и оставалось что развести руки в стороны.
Возможностей по игре у наших игроков было не очень много. Но они упёрлись и своим чуть ли не единственным шансом в первом тайме воспользовались. После углового мяч попал в руку Пике. Момент казался спорным (защитник никак не мог убрать руку, но при этом находилась она в неестественном положении), но Бьорн Куйперс принял решение в нашу пользу.
Дальше был бесконечный разбег Дзюбы. А потом – прошитый Де Хеа, рёв «Лужников» и фирменный жест Артёма, которому на тот момент было всего лишь две недели.
Автор единственного мяча сборной до серии пенальти не так давно рассказывал Урганту:
- Выиграли — это громко сказано. Скажем так, отмучались. Дотерпели. Выдержали на характере. Отбивались как могли, - говорил Дзюба в программе «Вечерний Ургант».
Действительно, по матчу было особенно нечем гордиться. Но какое это имеет значение теперь?
Сборная России дотерпела до серии пенальти. Хотя под конец у наших совсем уже не оставалось сил. Где-то нам повезло и с решениями арбитра. Но главная заслуга все равно была наших футболистов - они держались под давлением и действовали почти безошибочно.
Из наших не промахнулся никто. У Испании удар смазал Коке.
Решающий пошёл бить Яго Аспас.
Ну а дальше... Дальше вы знаете сами.
Как я провел лето )))) pic.twitter.com/2wJ6xYPu3X— Владимир Стогниенко (@VStognienko) August 31, 2018
Дальше началось безумие.
- Заранее ли планировал, что именно так буду выплескивать эмоции? В такие моменты эмоции не контролируешь, и сейчас смотрю на себя в том эпизоде и думаю: «Какой дурак был — покатился на животе!». Но в тот момент это были действительно искренние эмоции и эмоции всей команды в том числе. Самое главное, что у нас есть команда, и у этой команды есть душа и сердце. И этот чемпионат мира показывает, что мы все делаем искренне. Поэтому, наверное, пока все так у нас и получается, - рассказывал Акинфеев.
Само собой гуляла вся команда.
Победная раздевалка @TeamRussia ???— Сборная России (@TeamRussia) July 1, 2018
Всех с победой!! pic.twitter.com/Y7cmInTgsd
Но не только она. Гуляла вся Россия. Те, кто был на стадионе
И те, кто смотрел его в фан-зонах и дома
Так круто было только после матча с Голландией на Евро 11 лет назад.
Застанем ли мы ещё что-нибудь подобное?
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: Первый канал, PETTER ARVIDSON/imago sportfotodienst, Антон Сергиенко / РБК, РИА Новости / Евгения Новоженина, Getty Images, РФС, «Чемпионат»