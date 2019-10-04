Бывший защитник сборной Дании Томас Хельвег отметил, что понимает тех, кто считает мировое первенство, прошедшее в России в прошлом году, лучшим в истории.
"Мундиаль в прошлом году прошёл на высшем уровне. Он был отлично организован. Мы провели в России всего несколько дней, но то, что видели и как себя чувствовали, было невероятно. Повторюсь, везде всё было организовано очень хорошо.
Могу сравнивать только с теми турнирами, в которых участвовал сам, будучи игроком. Я не видел всего, но обратил внимание на то, что не смог найти каких-то ошибок: на пути от отеля до стадиона всё было замечательно, на самом стадионе тоже. Также я посетил некоторые мероприятия для болельщиков. И там всё было на высшем уровне. Поэтому я хорошо понимаю людей, говорящих, что это был лучший ЧМ в истории", — приводят слова Хельвега "Известия".
Томас Хельвег: понимаю людей, говорящих, что в России был лучший ЧМ в истории
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