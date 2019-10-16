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Черчесов: что я сделал с Акинфеевым, когда он пропустил три мяча от Уругвая? Ничего

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как ему помогает личный опыт участия в больших турнирах в тренерской работе.

"Когда у тебя есть личный опыт, ты на многое реагируешь правильно. Знаешь, когда и на какую тему к игроку подойти, подходить ли вообще. Меня однажды спросили: "Что ты сделал с Акинфеевым, когда он пропустил три мяча от Уругвая на чемпионате мира?". Ничего не сделал. Что я, никогда сам по три не пропускал? Даже не подходил к Игорю: он опытный футболист, сам проанализирует ситуацию, сам разберется. Он и разобрался", - цитирует Черчесова "Матч ТВ".


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Теги: Черчесов Акинфеев Сборная России
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