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Источник: оргкомитет "Россия-2018" рассматривал вариант подкупа чиновников ФИФА

Оргкомитет "Россия-2018" при выборе страны-хозяйки чемпионата мира 2018 года рассматривал возможность подкупа чиновников ФИФА, сообщает "Чемпионат", ссылаясь на телеграм-канал Black Mirror.

Источник опубликовал фрагменты взломанной переписки между бывшим главой департамента культуры Москвы Сергеем Капковым и заместителем гендиректора оргкомитета "Россия-2018" Александром Джорджадзе. Последний направил первому, а также Аркадию Дворковичу и Александру Плутнику, помощнику Игоря Шувалова, письмо с темой "досье на чиновников ФИФА". В файле, который оказался в рассылке, содержалась личная информация о членах исполкома ФИФА и возможных методах воздействия на них, чтобы добиться их расположения перед выбором страны—хозяйки ЧМ.

Так, в документе сказано, что голос Франца Беккенбауэра можно получить за "щедрое вознаграждение консультационных услуг" его советника, оцениваемое в € 3 млн и ещё € 1,5 в случае победы заявки. Добиться предрасположенности Мишеля Платини можно через "воздействие на крупных коммерческих партнёров УЕФА". На Йозефа Блаттера можно повлиять через его племянника, компания которого обладает телевизионными правами ФИФА. Голос британца Джеффа Томпсона можно получить за ценные подарки его жене, а выйти на американца Чака Блейзера можно через Романа Абрамовича. Голоса других членов исполкома ФИФА предлагается заполучить простым подкупом, в некоторых случаях — прямым.

В другом письме делается акцент на том, что "необходимо установить контакт с доверенными лицами членов исполкома, а также определить в российской бизнес-элите лиц, чьи коммерческие интересы пересекаются с интересами членов исполкома, некоторые из которых являются крупными бизнесменами".


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Теги: Чемпионат Мира ЧМ-2018 ФИФА
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