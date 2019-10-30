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Глава оргкомитета назвал бредом план подкупа при выборе хозяина ЧМ-2018

Член исполкома УЕФА, генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы — 2020 Алексей Сорокин прокомментировал новость о том, что оргкомитет "Россия-2018" якобы разработал коррупционные схемы для выбора страны — хозяйки чемпионата мира 2018 года, который прошел в Росии.

"Это бред какой-то. С какой стати сотруднику заявочного комитета писать что-то Капкову? Капков не принимал участия в заявочной деятельности. На мой взгляд, все это сфабриковано от начала до конца. Почему, я не знаю. Но выглядит как чистый фейк.

Все наше "воздействие" было во время открытых контактов, и мы уже неоднократно отвечали на все возможные вопросы по этому поводу, в том числе и в ходе официального расследования", — цитирует Сорокина "РБК-Спорт".


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Теги: Сорокин Чемпионат Мира ЧМ-2018 ФИФА
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