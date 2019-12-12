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Кирьяков: то, что не играет гимн и не поднимают флаг, - не весомый аргумент, чтобы повлиять на игру

Бывший российский нападающий, тренер Сергей Кирьяков поделился мнением о том, что сборная России на чемпионате Европы 2024 года может сыграть без гимна и флага. Ранее WADA отстранила Россию на 4 года, а спортсменам предстоит выступать в нейтральном статусе.

В 1992 году на чемпионате Европы после распада Советского Союза российская сборная играла без флага и гимна.

«Чувство было двоякое. С одной стороны, все понимали, что мы — это практически сборная СССР. С другой — было необычно, когда перед матчами играла непонятная музыка. Но это мало отвлекало, все понимали значимость турнира. Да, команда была переходная, но в голове все равно было — «сборная СССР».

У нас были представители Украины и Грузии. Но все шло к тому, что все будут играть за разные сборные. Нам в этом плане было проще. Тому же Вите Онопко предстояло сделать выбор, за кого выступать, Андрею Канчельскису тоже. Мы-то понимали, что будем играть за Россию. Еще все старались себя проявить, чтобы получить хороший контракт в футбольной стране.

Что касается санкций, мы прошли через такое на Олимпиаде. Понятно, что неприятно. Когда не играет гимн и не поднимают флаг, это отрицательно сказывается. Но это не весомый аргумент, чтобы повлиять на игру.

Помните, наверное, историю с Третьяком и Путиным, когда Третьяк показал, что у него ко внутренней стороне пиджака пришит российский флаг. Наверное, такие вещи будут происходить, чтобы ребята понимали: они неотъемлемая часть нашей страны. Тем более Черчесов знает ситуацию, с этим проблем не возникнет», — рассказал Кирьяков в интервью Sport24.

19 декабря Набсовет РУСАДА соберется, чтобы обсудить решение WADA и подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).


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Теги: Кирьяков Сборная России
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