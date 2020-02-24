ФИФА рассмотрит матч Кыргызстана и Мьянмы в отборе к ЧМ-2022. Игра могла носить договорной характер

ФИФА расследует матч сборных Мьянмы и Кыргызстана (0:7) в отборочном цикле чемпионата мира 2022 года.

Фото: AFC

"Любой, кто будет признан виновным в манипулировании матчами, будет подвергнут суровым санкциям, поскольку ФИФА недавно ввела минимальную дисквалификацию сроком на пять лет за подобные правонарушения", — цитирует ФИФА Associated Press.



Официальные представители ФИФА находятся в Мьянме для расследования данного дела. В Кыргызстане заявляют, что расследование ведется только в отношении сборной Мьянмы.



10 октября прошлого года Кыргызстан разгромил Мьянму со счетом 7:0.