"Любой, кто будет признан виновным в манипулировании матчами, будет подвергнут суровым санкциям, поскольку ФИФА недавно ввела минимальную дисквалификацию сроком на пять лет за подобные правонарушения", — цитирует ФИФА Associated Press.
Официальные представители ФИФА находятся в Мьянме для расследования данного дела. В Кыргызстане заявляют, что расследование ведется только в отношении сборной Мьянмы.
10 октября прошлого года Кыргызстан разгромил Мьянму со счетом 7:0.
ФИФА рассмотрит матч Кыргызстана и Мьянмы в отборе к ЧМ-2022. Игра могла носить договорной характер
ФИФА расследует матч сборных Мьянмы и Кыргызстана (0:7) в отборочном цикле чемпионата мира 2022 года.
Фото: AFC
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