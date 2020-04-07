- ФИФА неоднократно проверяла эти обвинения. Многочисленные доклады и заключения говорили о том, что никаких нарушений и никаких взяток, которые так могли бы повлиять на выбор стран — хозяек чемпионата, там не было. Все эти обвинения проверялись много раз, — приводит слова Пацева РБК.
- Нажимаешь на кнопку — и в дальнейшем доказать, за какую страну или город голосовал тот или иной член исполкома ФИФА, нереально. Поэтому в любом случае все эти заявления являются информационными вбросами, и никаких карательных мер в отношении России с учетом международного спортивного права не предусмотрено, - добавил Алексеев.
Ранее появилась информация, что члены исполкома ФИФА получили взятку за проведение чемпионатов мира по футболу в России и Катаре. Такое заявление сделало министерство юстиции США. Однако участие российской стороны в подкупе не уточняется.
Юристы уверены, что обвинения со стороны США в даче взятки ФИФА доказать практически невозможно
Спортивные юристы Артем Пацев и Сергей Алексеев поделились мнением, что будет крайне сложно доказать вину России в даче взятки представителям ФИФА.
Фото: Известия
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!