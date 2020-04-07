Юристы уверены, что обвинения со стороны США в даче взятки ФИФА доказать практически невозможно

Спортивные юристы Артем Пацев и Сергей Алексеев поделились мнением, что будет крайне сложно доказать вину России в даче взятки представителям ФИФА.

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