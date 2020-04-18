Игнашевич выставил футболку с чемпионата мира-2018 на аукцион

Главный тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич принял участие в благотворительном аукционе.
Вырученные от продажи средства пойдут на лечение полуторагодовалой Ирины Шестаковой, которой был поставлен диагноз спинальная мышечная атрофия.

- Друзья, давайте вместе поможем девочке выздороветь, - таким обращением Игнашевич сопроводил свое решение.

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Лето. 2018 год. ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ ? В РОССИИ ?? Событие - историческое! ? Мы с Иришей ещё в животике болели за наших всем сердцем! Это было спортивно, здорово, красиво, интересно, захватывающе. Чемпионат обьединил нас и весь мир! Его волна ещё в наших сердцах, напоминая о том, что мир - это добро! ? Сергей Игнашевич, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года. ? В 2018 году Сергей участвовал в чемпионате мира по футболу в составе сборной России. Это был чемпионат гордости, радости, добра. И сегодня это продолжается. ? Для спасения Ириши Сергей подарил свою футболку. Номер 4. Ту самую, с чемпионата мира по футболу в России. ? В 21:00 на нашей страничке в Инстаграм @irinashestakovawillgo мы дадим старт аукциону по этой памятной вещи. Вчера - эта вещь была свидетелем радости и гордости за нашу страну, Россию. А сегодня - она помогает спасти жизнь маленькой россиянки - Ириши Шестаковой... ? Мы от всей души благодарим Сергея за помощь, отклик, поддержку! @ignashevich4 Дорогие друзья! Ждём вас на нашем аукционе! ? #спасемирувместе #сборнаяириши #savebabyirina #playandhelp #решайигру #футбол #спорт #спортспасиСМАйликов #сборнаяроссии #цска #чм2018 #москва24 #сидимдома #лучшедома #домалучше #карантин #самоизоляция #россия #москва #чемпионат #познер

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Отметим, что на лечение девочке необходимо собрать 2,1 миллиона долларов.

Напомним, что Игнашевич возглавляет московское "Торпедо". "Автозаводцы" идут на четвертой строчке ФНЛ.


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Теги: Игнашевич сборная России
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