Напомним, что чемпионат мира 2018 года прошел в России. Сборная Черчесова пробилась в четвертьфинал, в котором уступила команде Хорватии.
- После ЧМ в России выделяли Акинфеева и Инашевича? Просто исторически сложилось так, что людей, которые выходили за рамки своего клуба и становились всенародными любимцами, не так много. Это Тихонов, тот же Акинфеев и Дзюба. Последний — кумир миллионов детей. Приведите его в детский сад — все побросают ложки и побегут к нему. Таких больше нет.
Честно говоря, с точки зрения [наследия ЧМ] я очень разочарован, потому что мы не поймали волну ажиотажа и вовлеченности в футбол. Турнир прошел, и стадионы вновь пустые, повсеместный упадок, хотя по-прежнему все играют в футбол, - приводит RT слова журналиста.
В текущем сезоне Дзюба забил 13 голов в рамках 21-го матча РПЛ и сделал десять ассистов. "Зенит" после 22-х туров лидирует с отрывом в девять очков.
Черданцев: Дзюба - кумир миллионов детей
Комментатор Георгий Черданцев прокомментировал итоги чемпионата мира в России и поделился мнением по поводу роли форварда "Зенита" Артема Дзюбы.
Фото: Rusfootball.info
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