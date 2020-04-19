Плетикоса: я один хорват, верил в сборную России перед ЧМ-18 больше, чем 140 млн россиян

- В первую очередь напомню, что именно он привел меня в "Спартак", когда был спортивным директором. За это я ему очень благодарен до конца своей жизни. Наша дружба сохранилась до сих пор.
Перед чемпионатом мира меня позвали в Нижний Новгород на презентацию вместе с Романом Павлюченко и Александром Мостовым. Я общался с журналистами и сказал им, что Черчесов может добиваться высоких целей. На меня смотрели как на странного человека.
Насколько помню, россияне тогда испытывали пессимизм. Никто не верил, что сборная России сможет что-то сделать. Я, один хорват, верил в команду больше, чем 140 млн россиян. Я верил в Саламовича, потому что знаю, что он умеет принимать правильные решения в тяжелых ситуациях. Он создал хорошую атмосферу и вывел команду в четвертьфинал, - приводит RT слова бывшего футболиста.
Отметим, что сборная России пробилась на чемпионате мира 2018 года в четвертьфинал, в котором уступила команде Хорватии.
Напомним, что сборную Черчесов тренирует с 2016 года. Россия пробилась на перенесенный на следующий год Евро со второго места в группе, уступив лишь Бельгии.
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Бывший вратарь "Спартака" Стипе Плетикоса рассказал о своем отношении к главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.
Фото: Rusfootball.info
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