Игрок сборной Франции продал свою победную медаль за ЧМ-2018 на аукционе

Футболист французской сборной продал на аукционе золотую медаль чемпионата мира в России 2018 года.



Фото: Интерфакс

Об этом сообщает Le Soir. Имя футболиста держится в секрете. Цена проданной медали - 66 тысяч евро.



Более того, с аукциона ушли золотые медали чемпионата мира 1994 и 2002, завоеванные Бразилией. Цены этих наград 44 и 46 тысяч евро соответственно.



Напомним, чемпионат мира 2018 года прошел в 11 городах России с июня по июль. В финале сошлись сборные Франции и Хорватии, в котором первые оказались сильнее со счетом 4:2.