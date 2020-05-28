- Моя медаль всё ещё дома. Хранится в большом сундуке с моими другими наградами, - написал Рами в сторис своего Instagram.
Напомним, ранее появилась информация, что кто-то из игроков сборной Франции продал свою победную медаль за ЧМ-2018 на аукционе.
Чемпионат мира 2018 года прошел в 11 городах России с июня по июль. В финале сошлись сборные Франции и Хорватии, в котором первые оказались сильнее со счетом 4:2.
Адиль Рами также стал чемпионом мира, однако не провел в турнире ни одного матча. После этого француз объявил, что заканчивает карьеру в сборной.
Рами утверждает, что не продавал победную медаль ЧМ-2018
Защитник "Сочи" и экс-игрок сборной Франции Адиль Рами сообщил, что не продавал на аукционе золотую медаль чемпионата мира 2018 года.
Фото: СЭ
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