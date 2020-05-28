Рами утверждает, что не продавал победную медаль ЧМ-2018

Защитник "Сочи" и экс-игрок сборной Франции Адиль Рами сообщил, что не продавал на аукционе золотую медаль чемпионата мира 2018 года.

Фото: СЭ