Черчесов раскрыл преимущество сборной России над Испанией на ЧМ-2018

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, в чем заключалось преимущество национальной команды над Испанией в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018.

Фото: Rusfootball.info

Напомним, за сутки до начала турнира главный тренер испанской сборной Хулен Лопетеги покинул свой пост из-за разногласий с Федерацией футбола Испании, его место занял Фернандо Йерро.



- Мы заметили, что это тот специалист, который до конца все-таки свою команду не понял. И мы подумали, что здесь у нас какое-то преимущество будет. Ну, естественно, и наш двенадцатый игрок, наш болельщик, - сказал Черчесов в эфире телеканала "Россия 1".



Российская команда переиграла испанцев в серии пенальти, основное время завершилось вничью (1:1).



Напомним, подопечные Черчесова на домашнем ЧМ-2018 дошли до четвертьфинала, где проиграли команде Хорватии.