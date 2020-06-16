Сборная России дошла до четвертьфинала турнира, где в серии пенальти уступила Хорватии.
В 1/8 финала подопечные Станислава Черчесова обыграла по пенальти Испанию. Игнашевич забил в свои ворота на 12-й минуте.
"Я не почувствовал контакта с мячом. Поэтому даже не понял, что забил в свои ворота. Рамос побежал радоваться. Я подумал, он как-то сыграл на опережении и перехитрил меня. Во время матча я даже не смотрел на табло. А когда закончилось основное время и мы сели в центральном круге, я поднял голову и увидел надписи Дзюба и Игнашевич. Сначала даже не понял, откуда там моя фамилия. Но возможно, оно и к лучшему, что я до последнего не знал об автоголе. Играть с негативными мыслями сложнее", - цитирует Игнашевича пресс-служба сборной России ВКонтакте.
"Даже не понял, что забил в свои ворота". Игнашевич вспомнил о чемпионате мира 2018 года
Бывший защитник сборной России Сергей Игнашевич поделился воспоминаниями о чемпионате мира-2018.
Фото: ТАСС
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