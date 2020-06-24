- Мне очень сильно хотелось попасть в заявку на ЧМ. Станислав Саламович в тот год был постоянно со мной на контакте. Слава Богу, что получилось попасть в число 23-х. Не было уверенности, что обязательно окажусь в итоговом списке, но конечно же надеялся на лучшее, - цитирует Черышева пресс-служба РФС.
Напомним, что на мировом первенстве в России команда Станислава Черчесова добралась до четвертьфинала, в котором уступила сборной Хорватии в серии 11-метровых ударов. В рамках 1/8 россияне выбили из турнира Испанию. Для этого также потребовалось провести серию пенальти.
Денис Черышев провел в рамках мундиаля 5 матчей и забил 4 гола. Это повторение второго лучшего результата для сборных России и СССР на одном турнире. Олег Саленко на турнире в 1994 году забил шесть мячей.
Черышев - о ЧМ-2018: не было уверенности, что окажусь в итоговом списке
Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев признался, что не был уверен в том, что попадет в сборную России на матчи ЧМ-2018.
Фото: РТ
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!