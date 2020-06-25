Тогда основное время закончилось со счётом 1:1, а в серии пенальти россияне победили со счётом 4:3. Акинфеев стал главным героем матча.
"Мы когда играли, я думал: "Господи, пожалуйста, пускай это всё закончится, уже так надоело". Я четыре килограмма скинул за игру с Испанией. За один матч. Там была такая жара — 30 градусов. Парник. А тут ещё 120 минут и пенальти. Сразу после игры меня ещё на допинг взяли", - сказал Акинфеев на YouTube-канале Дмитрия Сычёва и Дениса Казанского.
На домашнем чемпионате мира сборная России дошла до четвертьфинала, где по пенальти уступила команде Хорватии. Этот результат является лучшим в истории российской команды.
Акинфеев: я четыре килограмма скинул за игру с Испанией
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился воспоминаниями о матче 1/8 финала чемпионата мира 2018 года со сборной Испании.
Фото: ТАСС
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