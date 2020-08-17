"Я вырвал себе глотку, когда Акинфеев отбил пенальти. Матч Россия — Египет, например, вообще не вспоминаю. А вот Россия — Испания, думаю, был лучший репортаж в моей жизни.
Думаю, если бы был молодой — просто не вытянул бы этот репортаж, он был очень тяжелый. Голос тогда сорвал, четыре дня не мог разговаривать", - приводит слова Стогниенко "Реальное время".
Напомним, что игра завершилась со счётом 1:1 в основное и дополнительное время. Защитник национальной команды Сергей Игнашевич в начале встречи переправил мяч в собственные ворота. Голом в составе сборной России в том матче отличился нападающий Артём Дзюба с пенальти. В серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов сильнее оказались хозяева турнира. Игорь Акинфеев отбил 2 удара испанцев с точки.
Стогниенко: матч Россия - Испания был лучшим репортажем в моей жизни
Спортивный комментатор Владимир Стогниенко поделился воспоминаниями о работе на матче 1/8 финала чемпионата мира 2018 года Россия - Испания.
Фото: "Советский спорт"
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