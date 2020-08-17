Стогниенко: матч Россия - Испания был лучшим репортажем в моей жизни

Спортивный комментатор Владимир Стогниенко поделился воспоминаниями о работе на матче 1/8 финала чемпионата мира 2018 года Россия - Испания.

Фото: "Советский спорт"