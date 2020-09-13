"Что касается пропуска чемпионата мира, нужно, наверное, у Станислава Черчесова спросить. Я с ним с тех самых пор ни разу не разговаривал. Было бы интересно узнать истинную причину, но никакой явной несправедливости в том, что меня не вызвали, не нахожу. Конечно, переживал, что не вызвали", - цитирует Комбарова "RT на русском".
В нынешнем сезоне первенства Футбольной национальной лиги в составе "Крыльев" Комбаров провел 5 матчей. Последний раз 33-летний защитник получал вызов в сборную России в 2018 году.
Д. Комбаров - о невызове в сборную на ЧМ-2018: с тех пор ни разу не разговаривал с Черчесовым
Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров рассказал, что переживал, когда не попал в заявку сборной России на чемпионат мира 2018 года.
Фото: ФК "Крылья Советов"
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