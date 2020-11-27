- Осталась ли обида на главного тренера сборной за то, что не взял меня на домашний ЧМ? Обиды нет. Осталось только непонимание того, почему это произошло. Я регулярно вызывался в сборную, выходил играть после травм на уколах, был вице-капитаном. Почему так произошло, Станислав Саламович так и не смог четко объяснить. Мы общались на эту тему, но какой-то конкретной причины я не уловил, - передает слова Глушакова Sport24.
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков провел за сборную России 57 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу. Последним матчем Глушакова за национальную команду стала товарищеская встреча Россия - Бразилия, которая состоялась 23 марта 2018 года и закончилась со счетом 3:0 в пользу пентакампеонов. В сезоне 2017/18 полузащитник провел за московский "Спартак" 33 матча во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 3 голевых паса.
Глушаков: осталось непонимание, почему Черчесов не взял меня на домашний ЧМ
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков высказал мнение о своем непопадании в состав сборной России на домашний чемпионат мира 2018 года.
Фото: ФК "Ахмат"
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