- Что было после Испании в раздевалке? Фурор, радость. Всепоглощающие радость и счастье. Шампанское пили? Нет, конечно. Какое шампанское? Единственное, что позволил себе Саламыч в адрес игроков - отпустил их домой. Мало кто знает: во время всех тренировок и сборов Черчесов раза три отпускал пацанов. Потому что была команда. Никто нигде не спалился, никто не нарушал дисциплину и режим. Все по домам. Тихо и мирно, - передает слова Латипова Eurosport.
На Чемпионате мира 2018 года в России наша национальная команда в ходе группового турнира победила сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0 и сборную Египта со счетом 3:1, а также уступила 0:3 команде Уругвая в последнем туре. Соперником сборной России на стадии 1/8 финала стала сборная Испании. На автогол Сергея Игнашевича в начале матче незадолго до перерыва ответил голом с пенальти Артем Дзюба, основное и дополнительное время закончилось вничью 1:1, в серии послематчевых пенальти сильнее оказались подопечные Станислава Черчесова.
Экс-сотрудник сборной России на ЧМ-2018 рассказал, что происходило в раздевалке после победы над Испанией
Тележурналист Мурад Латипов, работавший в техническом персонале сборной России на ЧМ-2018, рассказал о реакции команды на выход в четвертьфинал турнира.
Фото: Getty Images
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