Слова Канчельскиса о купленном для России ЧМ? Считаю, мой комментарий по этой теме не нужен. Что мне сказать? Хоть на секунду допускаю, что такое могло быть? Я — нет, - приводит слова Аршавина Sport24.
Сборная России на ЧМ-2018 в России провела свой лучший турнир в истории. Команда Станислава Черчесова легко вышла из своего квартета, разгромив Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:0). В 3-м туре россияне уступили Уругваю (0:3). В 1/8 Россия сенсационно обыграла одного из фаворитов мундиаля – сборную Испании (1:1, 4-3 пен.). Своей выступление национальная команда завершила на стадии 1/4 финала, проиграв будущему финалисту и серебряному призеру - сборной Хорватии (2:2, 3-4 пен.). Недавно бывший форвард Андрей Канчельскис заявил, что матч против Испании "был куплен", так как у них незадолго до начала мундиаля сменился наставник и игроки просто катали мяч.
Аршавин: я не допускаю, что Россия купила матчи на ЧМ-2018
Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин высказался по поводу слов Андрея Канчельскиса о выступлении национальной команды на ЧМ-2018.
Фото: ФК "Зенит"