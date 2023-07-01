Черчесов – о ЧМ-2018: искренне верил, что сборная России может дойти и до полуфинала, и до финала

Экс-наставник сборной России
по футболу Станислав Черчесов, ныне возглавляющий венгерский "Ференцварош", вспомнил эмоции после победы своей команды над командой Испании в 1/8 финала ЧМ-2018.
– Тогда, по горячим следам это в Новогорске не ощущалось, тем более я ведь искренне верил, что мы можем дойти и до полуфинала, и до финала чемпионата мира. Трудно не признать, что та игра стала в итоге самой памятной со знаком "плюс" в моей работе во главе сборной. Хотя и матч против Хорватии, ставший историческим для сборной России
, которая впервые сыграла в четвертьфинале ЧМ, мне забыть не дано, — передает слова Черчесова "СЭ"
.
Чемпионат мира по футболу в 2018 году проходил в России. На тот момент времени нашей национальной командой руководил нынешний главный тренер венгерского "Ференцвароша" Станислав Черчесов. Под его руководством сборная России набрала 6 баллов на групповой стадии турнира и вышла в плей-офф со 2 места, уступив лишь Уругваю. На стадии 1/8 финала ЧМ-2018 подопечные Черчесова сыграли с испанцами. Российская дружина одолела "фурию роху" в серии пенальти – 4:3 (основное и дополнительное время завершилось вничью – 1:1). В четвертьфинале отечественные футболисты столкнулись с Хорватией. Они проиграли коллективу Златко Дашича в послематчевых 11-метровых ударах – 3:4 (2:2).