Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Анатолий Бышовец: сыграть 1:1 с Испанией было бы замечательно
Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от товарищеского матча между национальными сборными России и Испании, который состоится сегодня, 14 ноября, на стадионе "Санкт-Петербург".
"Интересно, какие выводы сделали тренеры нашей сборной и игроки после субботнего матча. Сумеют ли последние перерасти, по своему менталитету дойти до уровня футболистов команд Аргентины и Испании. Очень важно, насколько качественно повлияла эта встреча. Наша сборная психологически не была готова к тому, что предложат аргентинцы. А сегодня есть опыт, и мы вправе ожидать более содержательной игры.
Сборная Испании – это одна из лучших команд, для которых не важно, где играть — дома или на выезде. Она всегда владеет инициативой и заставляет соперника испытывать большой цейтнот, играя фактически без мяча. Это дискомфортно влияет на футболистов. Необходим высокий уровень индивидуального мастерства и выбор правильной тактики, чтобы разрушить игровые связи испанцев.
Пусть погода не влияет на качество и содержание игры, но может помочь нашей сборной. Мы знаем подобные примеры, когда к нам приезжали европейские команды на матчи Лиги чемпионов. Они испытывали проблемы, играя в снег и на плохих полях. Погода как-то шансы уравнивает, что, конечно же, хорошо. Я был бы рад, если бы наша команда не проиграла. Сыграть 1:1 было бы замечательно", — цитирует Бышовца "Чемпионат.сом".
"Интересно, какие выводы сделали тренеры нашей сборной и игроки после субботнего матча. Сумеют ли последние перерасти, по своему менталитету дойти до уровня футболистов команд Аргентины и Испании. Очень важно, насколько качественно повлияла эта встреча. Наша сборная психологически не была готова к тому, что предложат аргентинцы. А сегодня есть опыт, и мы вправе ожидать более содержательной игры.
Сборная Испании – это одна из лучших команд, для которых не важно, где играть — дома или на выезде. Она всегда владеет инициативой и заставляет соперника испытывать большой цейтнот, играя фактически без мяча. Это дискомфортно влияет на футболистов. Необходим высокий уровень индивидуального мастерства и выбор правильной тактики, чтобы разрушить игровые связи испанцев.
Пусть погода не влияет на качество и содержание игры, но может помочь нашей сборной. Мы знаем подобные примеры, когда к нам приезжали европейские команды на матчи Лиги чемпионов. Они испытывали проблемы, играя в снег и на плохих полях. Погода как-то шансы уравнивает, что, конечно же, хорошо. Я был бы рад, если бы наша команда не проиграла. Сыграть 1:1 было бы замечательно", — цитирует Бышовца "Чемпионат.сом".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.