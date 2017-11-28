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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Злоумышленники подожгли автомобиль футболиста "Фрайбурга"
У защитника немецкого клуба "Фрайбург" Георга Нидермайера сгорел автомобиль, сообщает Bild.
Степень ущерба не сообщается.
Дорогостоящий автомобиль подожгли неизвестные злоумышленники. Полиция придерживается только такого вывода о причинах пожара, отбросив версию о сбое в работе двигателя.
"Газета.ру"
Степень ущерба не сообщается.
Дорогостоящий автомобиль подожгли неизвестные злоумышленники. Полиция придерживается только такого вывода о причинах пожара, отбросив версию о сбое в работе двигателя.
"Газета.ру"
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