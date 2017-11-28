Злоумышленники подожгли автомобиль футболиста "Фрайбурга"

У защитника немецкого клуба "Фрайбург" Георга Нидермайера сгорел автомобиль, сообщает Bild.Степень ущерба не сообщается.Дорогостоящий автомобиль подожгли неизвестные злоумышленники. Полиция придерживается только такого вывода о причинах пожара, отбросив версию о сбое в работе двигателя.