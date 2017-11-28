Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Злоумышленники подожгли автомобиль футболиста "Фрайбурга"

У защитника немецкого клуба "Фрайбург" Георга Нидермайера сгорел автомобиль, сообщает Bild.

Степень ущерба не сообщается.

Дорогостоящий автомобиль подожгли неизвестные злоумышленники. Полиция придерживается только такого вывода о причинах пожара, отбросив версию о сбое в работе двигателя.

"Газета.ру"
Теги: Фрайбург
Сегодня, 20:07
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.