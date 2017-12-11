С хорошими шансами: российские клубы узнали соперников по 1/16 Лиги Европы

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка первого раунда плэй-офф Лиги Европы. В соперниках у российских клубов будут «Ницца», «Црвена Звезда», «Атлетик» и «Селтик».оценил шансы представителей России в плэй-офф.Сразу оговоримя, что жребий был благосклонен к российским клубам. Когда в числе возможных соперников видишь «Боруссию», «Арсенал», «Милан» и «Наполи» было бы глупо бояться кого-то другого. Да, на этот раз обошлось без футбольных «карликов», но и непроходимых соперников у российских клубов нет.Пожалуй, самый сильный соперник достался московскому «Локомотив». Лидера чемпионата России ждёт встреча с «Ниццей». Французский клуб возглавляет многоопытный Люсьен Фавр, хорошо знакомый болельщикам по работе в Бундеслиге с гладбахской «Боруссией». «Курортники» в нынешнем сезоне были близки к тому, чтобы пробиться в Лигу чемпионов. Заняв в прошлом сезоне третье место в чемпионате Франции, они получили билет в квалификацию. В третьем раунде был не без труда обыгран «Аякс», но в плэй-офф французы ничего не смогли поделать с «Наполи». По сумме двух встреч неаполитанцы победили со счётом 4:0.В Лиге Европы «Ницца» попала в группу K, где соперниками французов были «Лацио», «Зюлте Варегем» и «Витесс». Подопечные Фавра без особых проблем вышли в плэй-офф со второго места, пропустив вперёд «Лацио». Французы одержали три победы и трижды проиграли. Два поражения пришлись на встречи с «Лацио» и третье – на заключительный матч группового турнира с «Витессом».В чемпионате Франции «Ницца» пока идёт на 8-м месте. Повторить прошлогодний успех клубу вряд ли удастся, ведь уже сейчас «орлы» отстают от третьего места на 12 очков. Зато вполне можно побороться за финиш в еврокубковой зоне, до которой всего четыре очка.Состав у «Ниццы» вполне боевой. Помимо Марио Балотелли, забившего в нынешнем сезоне 9 голов в 12 матчах, можно назвать ещё нескольких звёзд. Не первый год за «Ниццу» выступает бразильский защитник «Данте», поигравший ранее за «Баварию». Перед нынешним сезоном на Лазурный берег перебрался многоопытный Уэсли Снейдер. Правда, пока голландский ветеран играет нечасто, но в лишнем представлении он явно не нуждается.«Ницца» по своему игровому стилю подходит «Локо». Французы охотно идут вперёд, оголяя зоны под контратаки. При 22 забитых мячах в 17 турах «орлы» пропустили аж 28 голов. Это – худший показатель среди клубов верхней половины турнирной таблицы.Напомним, что в прошлом розыгрыше Лиги Европы «Ницца» была в одной группе с «Краснодаром». В Краснодаре хозяева разгромили соперника со счётом 5:2, а ответная встреча закончилась победой французов – 2:1.Футболистам московского «Спартака» предстоит сыграть с «Атлетиком» из Бильбао. Представитель Примеры является регулярным участником еврокубков. В прошлом сезоне баски заняли седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Групповой этап Лиги Европы футболисты из Бильбао преодолели с некоторыми сложностями. Хоть «Атлетик» и вышел с первого места группы J, свои задачи клуб решил лишь в заключительном туре, когда в гостях была обыграла луганская «Заря». К слову, оба гола баски забили в последние 15 минут. Так что их еврокубковая кампания вполне могла закончиться досрочно.В чемпионате Испании «Атлетик» пока разочаровывает. Лишь в минувшем туре баскам удалось отдалиться от зоны вылета. Победа над «Леванте» помогла «Атлетику» переместиться на 13-е место. Учитывая высокую плотность в середине турнирной таблице, продление победной серии может уже в скором времени вывести «Атлетик» в еврокубковую зону.Вообще, в последнее время баски явно находятся на правильном пути. Двумя неделями ранее они ещё и сыграли вничью с мадридским «Реалом» на «Сан-Мамесе». Вообще, домашние матчи традиционно удаются команде из Бильбао. Поэтому главное испытание будет ждать «Спартак» именно на «Сан-Мамесе». Главное – «не поплыть» в гостях.В Бильбао продолжают делать ставку на басков. Так, в команде собраны исключительно этнические баски или представители других национальностей, имеющие баскские корни. В своё время большое будущее прочили Сан-Хосе, Итурраспе, Сусаете и Муньяину. Все они так и остались в «Атлетике», хотя интерес к игрокам проявляли испанские топ-клубы. В составе клуба из Бильбао стоит выделить и супербомбардира Арица Адуриса. В свои 35 лет он продолжает оставаться главной ударной силой команды. На протяжении последних четырёх сезонов Адурис ни разу не забивал менее 15 мячей! Пока ветеран идёт по опережающему графику: в 15 играх он отличился уже 6 раз. К слову, Адурис ещё и делит первое место в списке лучших бомбардиров Лиги Европы с Кокориным и Андре Силвой. Все они забили по 8 мячей.Последним среди российских клубов с «Атлетиком» встречался «Локомотив». В 1/16 финала Лиги Европы сезона 2011/2012 «Локо» выиграл первый матч в Москве со счётом 2:1, но в ответной встрече проиграл с минимальным счётом. За счёт гола забитого на чужом поле дальше прошли баски.ЦСКА сыграет в 1/16 финала Лиги Европы с «Црвеной звездой». Первоклассный и очень горячий выезд поклонникам «армейцев» гарантирован. Что касается самого соперника, то, конечно, он вполне проходим.«Црвена звезда» - клуб с богатейшей историей, но все главные достижения сербского клуба датируются ещё прошлым веком. В прошлом сезоне «красная звезда» стала вице-чемпионом чемпионата Сербии. До этого клуб выигрывал чемпионат два сезона подряд (2013/2014 и 2015/2016).Свой путь в Лиге Европы «Црвена звезда» начала с отборочного раунда плэй-офф. Там сербы преподнесли первую сенсацию, выбив «Краснодар». «Быки» впервые в своей истории не сумели пройти отборочный турнир еврокубков.Сенсации продолжились уже на групповом этапе турнира. Там «Црвена звезда» оказалась в одной компании с «Арсеналом», «Кёльном» и БАТЭ. Исходя из еврокубкового опыта и состава, сербов вполне можно было считать аутсайдерами квартета. Тем не менее, они вышли в плэй-офф со второго места, набрав девять очков. Удивительно, но сербы потерпели лишь одно поражение – дома проиграли «Арсеналу» со счётом 0:1. «Црвена звезда» попутно установила рекорд, став первой командой, которая вышла в плэй-офф, забив три мяча на групповом этапе! Все игры с участием сербов заканчивались со счётом 0:0, 1:0 и 1:1.В составе сербского клуба стоит выделить экс-ростовчанина Кангу. Габонец явно нашёл себя в «Црвене звезде», неудивительно, что теперь его вновь сватают в Россию. В частности, ходили слухи о возможном переходе в «Спартак». За «Црвену звезду» выступает и бывший краснодарец Анджелкович. Из остальных игроков отметим Ле Таллека и Макдональда. Оба успели поиграть в саранской «Мордовии».Интересный соперник достался и «Зениту». Клуб из Санкт-Петербурга сыграет с многократным чемпионом Шотландии, «Селтиком». После того, как «Глазго Рейнджерс» был отправлен в низшие дивизионы, «Селтик» превратился в настоящего гегемона в Шотландии. «Рейнджеры» уже вернулись в Премьер-Лигу, но пока остановить «зелёных» им не удаётся.В нынешнем сезоне «Селтик» уверенно лидирует в чемпионате, опережая своего главного соперника на 5 очков при матче в запасе. Будучи чемпионом Шотландии, «Селтик» еврокубковый сезон начинал в Лиге чемпионов. В квалификации шотландцы обыграли «Русенборг» и «Астану», но на групповом этапе шансов у них, в общем-то, не было. Футболисты из Глазго одержали всего одну победу, разгромив в гостях «Андерлехт». Этого оказалось достаточно, чтобы финишировать на третьей строчке. В заключительном матче группового этапа уже победили бельгийцы, но лишь с минимальным счётом.По составу «Селтик» - очень крепкий клуб, способный на сюрпризы. Самыми известными игроками являются швед Лустиг, австралиец Рогич, шотландец Гриффитс. Также цвета «Селтика» защищает вундеркинд Мусса Дембеле. 21-летний француз уже сейчас выглядит достойным кандидатом на переход в серьёзный европейский клуб. В прошлом сезоне Дембеле наколотил 17 мячей в 29 матчах.Сложным для «Зенита» будет гостевой матч. Местные болельщики регулярно заполняют «Селтик Парк». Практически на каждой игре на трибунах присутствует по 55-57 тысяч человек. Неистовая поддержка «Селтику» будет гарантирована.