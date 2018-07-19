Официальный магазин "Манчестер Юнайтед" продает футболки с фамилией "Лакаку"

Официальный онлайн-магазин "Манчестер Юнайтед" в США стал объектом насмешек в соцсетях. Дело в том, что на одной из страниц сайта футболка нападающего Ромелу Лукаку, которая доступна для всех желающих по цене в 124 доллара 99 центов, продается как футболка с фамилией "Лакаку" на спине.25-летний бельгиец в прошлом сезоне, своем первом в "МЮ", был лучшим бомбардиром "красных дьяволов", забив 27 мячей в 51 матче во всех турнирах.