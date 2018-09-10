Бывший футболист "Кальяри" погиб в автокатастрофе

Бывший нападающий "Кальяри" Кристиан Попиела погиб в автокатастрофе в возрасте двадцати лет, сообщает Football Italia.Сообщается, что 20-летний спортсмен потерял контроль над управлением автомобиля и врезался в ограждение в родной Польше.