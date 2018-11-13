Месси обогнал Герда Мюллера в списке клубных бомбардиров

Нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси вышел на второе место по количеству мячей, забитых за один клуб.В последнем домашнем матче чемпионата Испании с "Бетисом" (3:4) аргентинец оформил дубль. По информации Mundo Deportivo, для аргентинца этот гол стал 566-м в клубной карьере и помог ему обойти немца Герда Мюллера, который, играя за "Баварию", забил 565 мячей.Лидером в рейтинге остается бразилец Пеле. В составе бразильского "Сантоса" он провел 18 сезонов и отличился 643 раза. Месси осталось поразить ворота 78 раз в футболке сине-гранатовых, чтобы обойти Пеле.Месси — пятикратный обладатель "Золотого мяча", восьмикратный чемпион Испании, пять раз поднимал над головой Кубок Испании, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.Пеле шесть раз выигрывал чемпионат Бразилии. Вместе с национальной сборной он трижды стал чемпионом мира.