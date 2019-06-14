«А потом мы победили Испанию…» Год назад стартовал чемпионат мира

Перед матчем с Саудовской Аравией было тоскливо и боязно: никто не верил в сборную России, и это ей помогло. В первый же день наша команда сделала чемпионат мира праздником, которым он и оставался до последнего дня.

Последнюю победу перед чемпионатом мира сборная России одержала 7 октября над Кореей, а товарищеские контрольные матчи в 2018 году вгоняли в уныние: Бразилия и Франция явственно показали, что с топовыми сборными мы бороться неготовы, а непосредственно перед турниром нас деклассировали австрийцы, после чего в домашнем матче с экспериментальным составом турецкой сборной Луческу смиренно удерживали ничью.

За 2 года под руководством Черчесова сборная, казалось, зашла в тупик. Юрий Дудь ещё писал спортивные тексты и призывал игроков отобрать руль у безумного водителя автобуса, который тащит его к обрыву. Футболисты действительно были вряд ли довольны тренером и игрой, которую показывала команда.

Но, похоже, больше разозлены футболисты были всё-таки не на тренера, а на своих же сограждан, которые в них не верили. Тут вам и рассказы Дзюбы про морщинистые попки, про подготовку к турниру в атмосфере «все против нас».


«Мы встали в круг, и Артем сказал то, что у него внутри накопилось. После этих слов мы реально все завелись. И готовы были друг за друга просто умирать. Сказал в том числе о том, что в нас никто не верит. Так ведь и было. Из десяти статей, касавшихся сборной, условно семь были негативными. Сборная не готова к турниру, Россия не выйдет из группы…» – вспоминал Юрий Газинский.


После прочтения его фамилии в стартовом составе на матч с Саудовской Аравией впору было думать о том, что всё пропало, и снова вспомнить об опальном Денисове. Перефразируя известного биатлонного комментатора: «Важный матч, а у нас Газинский в опорной».

Но именно благодаря Юре у всей страны быстро отлегло: дальше можно было не бояться позора и попрощаться с деньгами, поставленными на ничью, а наслаждаться футболом сборной России. Впервые за трудно сказать сколько лет, чуть ли не с Евро-2012.



Во время одной из наших стремительных атак снова не выдержало тело Алана Дзагоева – одного из немногих лидеров этого не самого талантливого и яркого поколения. Но команде, которую называли самой слабой в истории, это пошло только на пользу: Денис Черышев выскочил на замену и вскоре забил свой первый, но далеко не последний гол на этом великом турнире.



Не без помощи Головина: это был единственный матч чемпионата мира, в котором Саша по-настоящему феерил и привлёк внимание европейских клубов.

«А потом мы победили Испанию…» Год назад стартовал чемпионат мира

На 70-й минуте со скамейки вышел другой будущий герой Артём Дзюба, который почти сразу замкнул подачу Головина и ещё 10 минут не мог перестать показывать Черчесову, что он должен быть в стартовом составе и играть.


Матч с Саудовской Аравией получился самым лёгким для нашей сборной, но вместе с тем определяющим. Он задал тон всему турниру и раскрыл будущих лидеров сборной, которые перед турниром были на вторых ролях даже у главного тренера, совершившего самый быстрый взлёт в истории футбола от упрямого усатого физрука до Стаса-Космоса.


Но год назад мы и представить не могли, что такое может случиться. А через месяц жалели только об одном: что чемпионат мира закончился и вряд ли повторится при нашей жизни.


Роман Гуськов, Rusfootball.info

Фото: REUTERS, RT, Федор Успенский / "СЭ", Мария Плотникова/РБК
Теги: Сборная России Дзюба Черышев Черчесов
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