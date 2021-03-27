- Вечерами за день до игры мы обычно сидели в гостинице за чаем и кофе, общались с Гусом, слушали байки Бородюка - примерно так было и в Мариборе. Потом уже раздули про кальяны: что мы курили, а не тренировались. В Марибор мы прилетели за день до игры. Какие расслабоны? И я вообще никогда не курил кальян. И даже если бы курил, это ни на что бы не повлияло. Вот Жирков иногда любит это дело, но двигается до сих пор больше всех, - цитирует Павлюченко "Чемпионат".
В 2009 году сборная России под руководством Гуса Хиддинка, в состав которой входил нападающий Роман Павлюченко, а в тренерский штаб - Александр Бородюк, уступила сборной Словении по сумме двух стыковых матчей за право выхода на Чемпионат мира 2010 года в ЮАР. Первую игру дома наша команда выиграла со счетом 2:1, но в ответной уступила со счетом 0:1 и не попала на мундиаль. После игры в инфопространстве появились многочисленные сообщения о том, что футболисты сборной России перед матчем были замечены в кафе за курением кальяна.
Павлюченко: я никогда не курил кальян. Вот Жирков иногда любит это дело
Экс-форвард сборной России Роман Павлюченко рассказал о ситуации в команде перед матчем Словения - Россия в 2009 году.
Фото: AFP
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