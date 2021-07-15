- Бердыев - это один из тех людей, кто может сейчас на коротком промежутке вывести команду на чемпионат мира. Нам сейчас главное - не пролететь мимо этого турнира. Сложно сказать, что нового он сможет дать сборной, главное, ему под силу раскрыть игроков. Если есть какие-то качества внутри, он их вытащит. Сделает так, чтобы команда добивалась максимального результата, - передает слова Гамулы Sport24.
Ранее появилась информация, что экс-главный тренер "Ростова" и казанского "Рубина" Курбан Бердыев рассматривается Российским футбольным союзом в качестве кандидата на должность главного тренера сборной России. Президент РФС Александр Дюков сообщил, что поиск нового наставника и подписание контракта с ним должны быть завершены до начала чемпионата России, который стартует 23 июля.
Дюков рассказал о сроках подписания контракта с новым главным тренером сборной России
Источник: РФС рассматривает возможность назначения Бердыева главным тренером сборной России
Дюков сформулировал задачи, которые должен будет решить новый главный тренер сборной России
Гамула: Бердыев - из тех людей, кто может на коротком промежутке вывести команду на чемпионат мира
Фото: ФК "Ростов"
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